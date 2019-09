Unfall in Berlin-Mitte - Porsche rast auf Gehweg: Vier Tote - darunter ein Kleinkind

Laut einem Feuerwehrsprecher fuhr das Auto zunächst auf den Gehweg und kam dann an einem Bauzaun zum Stehen.

Am späteren Abend sagte ein Feuerwehrsprecher, dass zudem ein sechsjähriges Mädchen verletzt wurde. Das Mädchen habe sich bei dem Unfall in dem Porsche befunden. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Demnach sei ein Porsche kurz nach 19 Uhr an der Invaliden- Ecke Ackerstraße auf den Gehweg gefahren und hätte dabei die Personen erfasst.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mitte sind am Freitagabend vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kleinkind.

Bei einem schweren Unfall an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte sind am Freitagabend vier Personen ums Leben gekommen.

Berlin. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Mitte sind am Freitagabend vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kleinkind im Alter von drei bis vier Jahren. Das sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Demnach sei ein Porsche kurz nach 19 Uhr an der Invaliden- Ecke Ackerstraße auf den Gehweg gefahren und habe dabei die Personen erfasst.

Fahrer und Beifahrerin des Porsches wurden bei dem Unfall verletzt. Bei der Beifahrerin soll es sich um die Mutter des Fahrers handeln. Sie wurden vor Ort von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr behandelt. Am späteren Abend sagte ein Feuerwehrsprecher, dass zudem ein sechsjähriges Mädchen verletzt wurde. Das Mädchen habe sich bei dem Unfall in dem Porsche befunden. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Freitagabend an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte

Foto: Thomas Peise

Bei dem Unfallauto handelt es sich laut einem Polizeisprecher um einen Porsche SUV. Das Auto soll mit hoher Geschwindigkeit auf der Invalidenstraße unterwegs gewesen sein. Spekulationen über die Geschwindigkeit des Autos wollte der Polizeisprecher am späten Abend zunächst nicht kommentieren. Der genaue Unfallhergang sei unklar, der Verkehrsunfalldienst habe die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Polizeisprecher sagte lediglich: "Wir gehen von einem Verkehrsunfall aus." Bei Twitter schrieb die Polizei zudem: "Bitte unterlassen Sie Spekulationen aus Rücksicht auf die Angehörigen."

Unmittelbar nach dem Unfall hatte der Feuerwehrsprecher gesagt, unter den Opfern befinde sich ein Baby. Dies korrigierte er am späten Abend und sprach von einem drei bis vier Jahre alten Kleinkind.

Unfall in Berlin-Mitte: Feuerwehr suchte Baugrube ab

Laut einem Feuerwehrsprecher fuhr das Auto zunächst auf den Gehweg und kam dann an einem Bauzaun zum Stehen. Laut Sprecher befindet sich hinter diesem Bauzaun eine überwucherte Baugrube. Da man zunächst nicht ausschließen konnte, dass sich weitere Verletzte in dieser Grube befinden, wurde diese Grube am Abend abgesucht. Dabei kamen auch Wärmebildkameras zum Einsatz, zudem wurde die Unfallstelle zu diesem Zweck ausgeleuchtet. Die Suche verlief ergebnislos. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz kurz vor dem Abschluss.

Der Unfallort an der Invaliden- Ecke Ackerstraße am späteren Freitagabend.

Foto: Morris Pudwell

Auch Einsatzkräfte der Berliner Polizei sind mit einem großen Aufgebot vor Ort. Anwesende Zeugen würden befragt, um den Unfallhergang zu klären. Beim Kurznachrichtendienst Twitter bat die Polizei darum, die Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort nicht zu behindern. Zu Beginn des Einsatzes habe es sehr viele Schaulustige am Unfallort gegeben, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Diese hätten den Einsatz aber nicht behindert.

Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte . PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2019

Die Invalidenstraße wurde zwischen Tor- und Ackerstraße in beide Richtungen gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Die Tramlinien M8 und 12 wurden umgeleitet: Die Linie 12 fährt zwischen Zionskirchplatz und U-Bahnhof Oranienburger Tor, die M8 fährt zwischen Mollstraße/Otto-Braun-Straße und U-Bahnhof Naturkundemuseum.