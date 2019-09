Berlin-Friedrichshain: Obdachlose an Warschauer Brücke angegriffen und schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 6. September 2019 in Berlin.

+++ Obdachlose in Friedrichshain angegriffen und schwer verletzt +++

Unbekannte haben drei obdachlose Männer in Friedrichshain angegriffen und zwei von ihnen schwer verletzt. Die beiden Täter sollen am Donnerstagabend zunächst einen 30-Jährigen auf der Warschauer Brücke aus dem Schlaf gerissen, geschlagen und getreten haben, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Einer der Täter habe dann eine Flasche genommen und sie einem 54-Jährigen über den Kopf gezogen. Anschließend soll er mit der abgebrochenen Flasche einen 35-Jährigen am Hals schwer verletzt haben.

Großes Polizei-Aufgebot in Friedrichshain.

Foto: Thomas Peise

Zuvor soll es zwischen allen Beteiligten zum Streit gekommen sein. Es sei aber unklar, ob es unmittelbar vor dem Angriff dazu kam oder bereits zu einem früheren Zeitpunkt, sagte die Sprecherin weiter. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Täter flüchteten. Die beiden Schwerverletzten kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt.

+++ Auto in Tiefgarage in Flammen +++

Ein Auto ist in einer Tiefgarage in Hellersdorf in Flammen aufgegangen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, haben Anwohner am späten Donnerstagabend in der Kastanienallee zunächst Brandgeruch wahrgenommen und später Flammen an einem parkenden Wagen festgestellt. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

In Berlin brennen nachts immer wieder Autos oder Transporter. Zuletzt fingen Anfang der Woche drei Fahrzeuge in Berlin-Gropiusstadt Feuer.

Polizisten am Tatort in der Tiefgarage.

Foto: Thomas Peise

+++ Auto-Crash in Tempelhof +++

An der Kreuzung Teilestraße Ecke Komturstraße in Tempelhof sind in der Nacht zu Freitag bei einem Unfall drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Angaben stießen die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.