Berlin-Friedrichshain: Blutiger Streit an der Warschauer Brücke

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 6. September 2019 in Berlin.

+++ Auseinandersetzung an der Warschauer Brücke +++

An der Warschauer Brücke in Friedrichshain kam es am Donnerstagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei Personen erlitten Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei sperrte den Tatort ab, die Kriminalpolizei sicherte am Abend noch Spuren. Ob es zu Festnahmen kam, ist bislang unklar.

Großes Polizei-Aufgebot in Friedrichshain.

Foto: Thomas Peise

+++ Brand in Tiefgarage +++

In einer Tiefgarage in der Kastanienallee in Hellersdorf ist am späten Donnerstagabend ein Fahrzeug in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr war so schnell, dass sie verhindern konnte, dass der Pkw komplett ausbrannte. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei geht in dem Fall von Brandstiftung aus.

Polizisten am Tatort in der Tiefgarage.

Foto: Thomas Peise

+++ Auto-Crash in Tempelhof +++

An der Kreuzung Teilestraße Ecke Komturstraße in Tempelhof sind in der Nacht zu Freitag bei einem Unfall drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Angaben stießen die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.