Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagabend in Biesdorf in Marzahn-Hellersdorf gekommen. An der Heesestraße Ecke Schwabenallee sind drei Autos ineinander gekracht. Nach Morgenpost-Informationen sollen drei Personen verletzt worden sein - eine davon schwer.

Vor Ort hieß es, der Unfallverursacher sei betrunken gewesen. Der Unfalldienst der Polizei übernahm die Ermittlungen, der Kreuzungsbereich wurde zunächst gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden.