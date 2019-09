Berlin-Rosenthal: Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 5. September 2019 in Berlin.

+++ Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt +++

Ein Radfahrer ist in Rosenthal von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine 82 Jahre alte Autofahrerin soll den von rechts kommenden Radler mit ihrem Wagen an der Kreuzung Uhlandstraße/Wilhelmsruher Damm erfasst haben, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Der 59 Jahre alte Radler zog sich am Mittwoch schwere Kopfverletzungen zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Seniorin am Steuer erlitt einen Schock.

+++ Mann im Kleinen Tiergarten niedergestochen +++

Blutige Auseinandersetzung im Kleinen Tiergarten: Am Mittwochabend gerieten mehrere Männer in Moabit in Streit. Ein 37-Jährige wurde niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Der Schwerverletzte wurde von Sanitätern am Mittwochabend mit einer Stichwunde im Oberkörper in eine Klinik gebracht und dort notoperiert. Es bestehe aber weiterhin Lebensgefahr, hieß es.

Ein 20-Jähriger habe ihn in der Straße Alt-Moabit mit einem Messer angegriffen und verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Demnach flüchtete der Angreifer zunächst in den Kleinen Tiergarten, wo er jedoch von Bekannten des Opfers bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte.

Nach Morgenpost-Informationen konnten Polizisten am Tatort drei Tatverdächtige festnehmen. Die Kriminalpolizei sicherte am Ort Spuren. Die Hintergründe der Tat sowie das Motiv waren zunächst noch unklar.

+++ Feuerwehr löscht Brand in Mitte +++

In der Schmidstraße in Mitte hat es in der Nacht zu Donnerstag im Dachbereich eines Wohnhauses gebrannt. Das Feuer bracht auf einer Baustelle auf dem Dach aus. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an. Nach einer Stunde war der Brand gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt.

In der Schmidstraße brannte eine Baustelle auf dem Dach eines Wohnhauses.

Foto: Peise

+++ Dielen brennen im Flur +++

In einer Wohnung an der Reuterstraße in Neukölln ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. In einer Wohnung brannten Dielen im Flur. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache wird nun ermittelt.