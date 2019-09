Neukölln: Mann stirbt nach Angriff im Ortsteil Britz

Polizisten an der Bruno-Taut-Straße im Neuköllner Ortsteil Britz: Hier wurde der schwer verletzte Mann gefunden. Wenig später starb er im Krankenhaus.

Polizei Mann erliegt in Neukölln nach Angriff seinen Verletzungen

Berlin. Ein 40 Jahre alter Mann ist im Neuköllner Ortsteil Britz angegriffen und tödlich verletzt worden. Der blutende Mann wurde am Mittwochmorgen auf dem Rasen vor einem Wohnhaus am Bruno-Taut-Ring von Anwohnern gefunden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.

Die Berliner Polizei geht davon aus, dass der Tat ein Streit vorausgegangen war, konnten aber zum genauen Hergang noch nichts sagen. Berichte, wonach der 40-Jährige niedergestochen wurde, wollte die Polizei nicht bestätigten. Eine Mordkommission ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Die "Berliner Zeitung" berichtete, Zeugen hätten beobachtet, wie der mutmaßliche Täter nach der Attacke auf einem Fahrrad geflüchtet sei.

