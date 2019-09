Neukölln: Mann niedergestoche - Berliner Polizei sucht Zeugen

Polizisten an der Bruno-Taut-Straße im Neuköllner Ortsteil Britz: Hier wurde der schwer verletzte Mann gefunden. Wenig später starb er im Krankenhaus. Nun veröffentlichte die Berliner Polizei ein Bild des Opfers und sucht nach Zeugen.

Passanten hatten den 40-Jährigen am Mittwoch blutüberströmt im Neuköllner Ortsteil Britz gefunden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Britz Mann in Neukölln niedergestochen: Polizei sucht Zeugen

Berlin. Nach dem tödlichen Angriff auf einen 40-Jährigen im Neuköllner Ortsteil Britz am Mittwochmorgen sucht die Berliner Polizei nach Zeugen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, handelt es sich bei dem Opfer um den Deutsch-Kasachen Alexander Hahn aus Marzahn. Zugleich veröffentlichte die Polizei ein Bild des Opfers.

Laut Zeugenaussagen geriet der 40-Jährige gegen 9.45 Uhr vor der Häuserzeile Bruno-Taut-Ring 2 bis 2b mit einem bislang unbekannten Mann in einen lautstarken Streit. Dabei wurde er durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt. Passanten hatten gegen 10 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Feuerwehrleute versuchten noch erfolglos, den Mann zu reanimieren. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.

Laut Polizei sind die Hintergründe des Streits unklar. Bekannt sei, dass das Opfer familiäre Bezüge zum Bruno-Taut-Ring in Britz habe.

Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad. "Er könnte mit einer blauen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Eventuell trug er zudem ein Basecap", heißt es in der Polizeimitteilung.

Die Mordkommission bittet um Mithilfe und fragt:

Wer kannte Alexander Hahn und kann Angaben zu seinem Umfeld machen?

Wer hat am Vormittag des 4. September 2019 die Auseinandersetzung zwischen Alexander Hahn und dem bisher unbekannten Täter beobachtet?

Wem fiel im Bereich des Tatorts oder in der Nähe ein Fahrradfahrer auf, bei dem es sich um den Täter handeln könnte?

Hinweise, die ggf. auch vertraulich behandelt werden können, nimmt die 6. Mordkommission beim Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911666, per E-Mail unter LKA116@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.