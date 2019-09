Berlin-Hellersdorf: 70.000 Zigaretten beschlagnahmt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 4. September 2019 in Berlin.

Berlin. +++ Polizei beschlagnahmt Protz-Auto nach Rennen +++

Die Polizei hat nach ersten Informationen nach einem illegalen Rennen an der Neuköllner Sonnenallee einen Sportwagen beschlagnahmt. Dem Fahrer soll der Führerschein abgenommen worden sein. Über den Verleib des zweiten am Rennen beteiligten Fahrzeugs lagen am frühen Morgen noch keine Informationen vor.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt

Foto: Thomas Peise

+++ Motorrad prallt gegen Auto +++

Auf der Oranienburger Straße in Wittenau kam es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Volkswagen. Nach ersten Informationen von vor Ort hatte der VW dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen, woraufhin dieser ungebremst in die Seite des Autos prallte.

+++ Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt +++

Ein 78 Jahre alter Mann ist in Spandau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Senior betrat am Dienstagabend die Fahrbahn der Seegefelder Straße, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Demnach konnte ein 77-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger. Dieser kam mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

+++ Wettbüro in Wedding überfallen +++

In Wedding ist am Dienstagabend ein Wettbüro überfallen worden. Der Räuber bedrohte den 25 Jahre alten Mitarbeiter des Geschäfts in der Luxemburger Straße mit einem Messer und forderte die Einnahmen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der Täter ergriff am Dienstagabend mit seiner Beute die Flucht. Am Morgen war er zunächst noch nicht gefasst.