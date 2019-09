Mit Carsharing-Auto: Jugendliche liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei und bauen Unfall

Drei junge Männer haben Montagvormittag mit einem falschen Account ein Carsharing-Auto in Britz benutzt und sich dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Aufgefallen waren die jungen Männer, weil ein Mitarbeiter der Carsharing-Firma gegen 10.40 Uhr in der Rungiusstraße einen reservierten VW überprüfte, der eigentlich auf Accountdaten von einer Frau gemietet worden war. Doch in dem Auto saßen junge Männer. Der 22 Jahre alte Carsharing-Mitarbeiter alarmierte die Polizei und folgte dem Wagen.

Jugendliche geraten in den Gegenverkehr

Während der Verfolgung wechselten Fahrer und Beifahrer mehrmals die Plätze. Mit überhöhter Geschwindigkeit sollen sie immer wieder in den Gegenverkehr gefahren sein. Am Walther-Schreiber-Platz in Friedenau stoppte der Wagen erneut, Fahrer sowie Beifahrer wechselten wieder die Plätze. Der dritte Insasse stieg hingegen aus.

Die zwei jungen Männer fuhren weiter. Währenddessen teilte der Angestellte der Carsharing-Firma der Polizei den Standort des VW mit. Beamte entdeckten in der Schloßstraße in Steglitz kurz vor der Albrechtstraße den Wagen. Als die Männer die Polizisten bemerkten, fuhren sie über den Mittelstreifen in den Gegenverkehr und bogen in die Albrechtstraße ab.

Wagen prallt gegen Fußgängerampel und schleudert gegen Lichtmast

Der Funkwagen folgte dem VW bis zur Filanda- Ecke Bergstraße. Ein weiteres Polizei-Fahrzeug stellte sich als Sperre auf die Straße. Der Fahrer wich dem Polizeifahrzeug aber aus, indem er in den Gegenverkehr steuerte. Die Fahrt wurde in der Bergstraße forgesetzt. Im Prellerweg Höhe Priesterweg verlor der VW-Fahrer aufgrund der hohen Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen. Der VW fuhr nach links, prallte gegen eine Fußgängerampel und schleuderte gegen einen Lichtmast. Das Auto drehte sich um die eigene Achse und kam im Gegenverkehr zum Stehen. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in Richtung Priesterweg. Polizisten verfolgten ihn und konnten den 17-Jährigen vorläufig festnehmen. Der 18 Jahre alte Beifahrer wurde im Auto festgenommen.

Jugendliche zogen sich Verletzungen zu

Die zwei jungen Männer zogen sich Kopf- und Rumpfverletzungen zu. Beide haben keinen Führerschein. Während der Rettungsmaßnahmen und der Bergungs- sowie Reinigungsarbeiten war der Prellerweg zwischen Munsterdamm und Röblingstraße bis etwa 13 Uhr gesperrt. Es wurden Verfahren wegen des Verdachts des Betrugs zur Erlangung eines Kraftfahrzeuges und zum Missbrauch von Ausweispapieren sowie Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnisse eingeleitet. Der Jugendliche muss sich darüber hinaus wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdungen verantworten. Auf der Flucht hatte der 17-Jährige auch mehrere Ordnungswidrigkeiten, wie zum Beispiel das Missachten einer roten Ampel, begangen. Der VW wurde sichergestellt.