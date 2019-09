Osloer Straße: Mann kollabiert in der U-Bahn und stirbt

Berlin. Ein lebloser Mann ist am Montagabend gegen 20.35 Uhr in einem U-Bahn-Waggon der Linie U8 gefunden worden. Am U-Bahnhof Osloer Straße in Wedding versuchten alarmierte Rettungskräfte den kollabierten 45-Jährigen zu reanimieren. Die Maßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg. Die genaue Todesursache wird nun ermittelt. Der Zugverkehr der Linie U8 war für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

