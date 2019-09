Berlin-Neukölln: Feuerwehr löscht drei Autobrände in der Wutzkyallee

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 2. September 2019 in Berlin.

+++ Drei brennende Fahrzeuge in Neukölln +++

In der Nacht zu Montag hat es wieder Autobrände in Berlin gegeben. Auf einem Parkplatz in der Wutzkyallee in Neukölln brannten gegen 0.20 Uhr drei Fahrzeuge. Die Feuerwehr konnte das Ausbrennen der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Die Kriminalpolizei ermittelt. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

+++ Reifen eines Polizeifahrzeuges beschädigt +++

Unbekannte sollen in der Nacht zu Montag gegen 0.10 Uhr die Reifen eines Polizeifahrzeuges in Neukölln zerstochen haben. Die Beamten wurden wie die Feuerwehr in die Erkstraße 4 alarmiert, weil es dort brennen sollte. Das stellte sich als Fehlalarm heraus. Als die Polizisten zu ihrem Auto in die Donaustraße gingen, sahen sie den Schaden an der rechten Vorderseite. Der Einsatzwagen wurde unter dem Gelächter von Schaulustigen zu einem Polizeiabschnitt transportiert. Der oder die Täter konnten in der Menge untertauchen.

Der Reifen des Polizeiwagens ist beschädigt

Foto: Pudwell

+++ Drei Tote und 125 Verletzte am Wochenende in Brandenburg +++

Am Wochenende sind bei Verkehrsunfällen auf Brandenburgs Straßen drei Menschen ums Leben gekommen. 125 weitere Personen wurden verletzt, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montagmorgen sagte.

Am Sonntag stürzte ein 71-Jähriger in Prenzlau (Landkreis Uckermark) von seinem Rad und starb. Bereits in der Nacht zu Samstag erfasste im Landkreis Oberhavel ein 60-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 96 nahe Gransee einen Fußgänger. Der 48-jährige Mann starb noch an der Unfallstelle. Ebenfalls am Samstag kam ein 22-jähriger Motorradfahrer nahe Drebkau (Spree-Neiße) zu Tode. Aus bislang ungeklärter Ursache war der junge Mann auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Greifenhain und Radensdorf mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb wenig später im Krankenhaus. Zwischen Freitag und Sonntag wurden bei der Polizei Brandenburg 535 Verkehrsunfälle gemeldet.