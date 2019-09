Polizeibericht: Schwangere stirbt nach Sturz aus dem 4. Stock in Berlin-Rahnsdorf

Notarztwagen am Unfallort in Rahnsdorf.

Berlin.. Zu einer Tragödie kam es am Sonnabendabend in einem Wohnhaus in der Fürstenwalder Allee in Rahnsdorf. Dort fiel nach ersten Angaben von vor Ort eine im achten Monat schwangere Frau beim Fensterputzen aus einem Fenster im 4. Stock einer Flüchtlingsunterkunft.

Die 32 Jahre Frau aus Aserbaidschan wurde noch vor Ort reanimiert, verstarb aber an den schweren Verletzungen. Die von Zeugen alarmierten Rettungskräfte bauten vor Ort ein Behandlungszelt auf. Drei Notärzte versuchten dann, das ungeborene Baby mit einem Notkaiserschnitt zu retten. Als sie das Baby entbunden hatten, wurde es ebenfalls reanimiert. Leider erfolglos, auch das Baby erlag seinen Verletzungen. Der Mann und ein weiteres Kind der Frau kamen mit einem Schock in ein Krankenhaus.

Die Polizei geht von einem Unglück aus. Wie in solchen Fällen üblich, führt die Behörde aber ein Todesermittlungsverfahren durch.