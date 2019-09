Blaulicht-Blog: Rollerfahrer schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 1. September 2019 in Berlin.

+++ Pkw und Rollerfahrer stoßen zusammen +++

An der Kreuzung Scharnweber Straße Ecke Gürtelstraße in Friedrichshain kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Rollerfahrer. Dabei wurde dieser schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

+++ Müllcontainer in Weißensee brennen +++

An einem Gebäude in der Neumagener Straße in Weißensee brannten in der Nacht zu Sonntag mehrere Müllcontainer sowie viel Sperrmüll. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Die brennenden Müllcontainer in Weißensee.

Foto: Thomas Peise

+++ Fußgänger in Friedrichshain verletzt +++

An der Kreuzung Niederbarnimstraße Ecke Frankfurter Allee in Friedrichshain ist in der Nacht zu Sonntag ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Vermutlich war der Mann an einer Ampel gegen ein vorbeifahrendes Fahrzeug gelaufen und dann zu Boden gestürzt. Er kam verletzt in ein Krankenhaus.

+++ Motorrad prallt gegen Baum - Fahrer stirbt +++

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist in der Nacht zu Sonntag nahe Drebkau (Spree-Neiße) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie die die Polizei mitteilte, war er aus noch ungeklärter Ursache mit seiner Maschine von der Straße abgekommen. Der Biker wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.