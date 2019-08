Kriminalität Feuer in Haus in Friedrichshain: Verdacht auf Brandstiftung

Berlin. Ein Feuer hat Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Friedrichshain in der Nacht zu Sonnabend aus dem Schlaf geschreckt. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, alarmierten die Bewohner in der Seumestraße kurz vor Mitternacht die Feuerwehr, weil Flammen aus dem Müllraum schlugen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, so dass die Bewohner wenig später ins Haus zurückkehren konnten. Das Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.