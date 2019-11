Autobrände in Berlin: Dutzende Pkw brennen im Oktober

23. Oktober, Zimmerstraße, Mitte: In der gleichen Nacht gehen auch hier zwei Pkw lichterloh in Flammen auf.

Auch im Oktober wurden in Berlin wieder zahlreiche Fahrzeuge angezündet. Die Taten werden in nahezu sämtlichen Bezirken verübt.

Berlin. Die Welle angezündeter Autos in Berlin hält an. Wie in den Vormonaten sind im Oktober zahlreiche Wagen in Flammen aufgegangen. Insgesamt 41 Fahrzeuge fielen Brandstiftungen zum Opfer, meldete die Polizei. Das waren noch vier mehr als im Vormonat.

Die Taten wurden in nahezu sämtlichen Berliner Bezirken verübt, wobei der Schwerpunkt im Osten der Stadt sowie in Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte lag. In einigen Fällen geht die Polizei von politischen Motiven aus, gestützt wird die Annahme durch Bekennerschreiben, die in linken Internetplattformen veröffentlich oder direkt am Tatort hinterlassen wurden. Aber auch blinde Zerstörungswut nennen die Ermittler als häufiges Motiv. Mehrfach konnten Tatverdächtige festgenommen werden, der Jüngste war erst 14 Jahre alt.

In manchen Nächten schlugen die Täter gleich mehrfach zu. So gingen in der Nacht zum 5. Oktober in Kreuzberg innerhalb kurzer Zeit fünf Fahrzeuge in Flammen auf. Am 23. Oktober brannten in einer Nacht gar sechs Fahrzeuge in Mitte und Prenzlauer Berg. An insgesamt sechs Tagen fingen jeweils vier Autos Feuer. Hinweise auf die Täter blieben in vielen Fällen Mangelware. Sofern es überhaupt Zeugen gab, sprachen diese in der Regel von dunkel gekleideten Personen.

September: Zahl der Autobrände um knapp 50 Prozent gesunken

Im September wurden deutlich weniger Autos angezündet als noch im Vormonat August. Vor einem Monat brannten 60 Autos und damit genauso viele wie im Juli. Damit steuerte die Hauptstadt auf einen Rekord zu.

Dieser Trend setzte sich im September nicht fort. In diesem Monat waren es bis einschließlich Sonnabend (28. September 2019) 37 Fahrzeuge, die durch Flammen beschädigt wurden, darunter auch ein Motorrad und ein Wohnanhänger. Die Gesamtzahl der beschädigten Autos in diesem Jahr stieg auf knapp über 400.

Die wenigsten Taten sind politisch motiviert

Nach Angaben einer Pressesprecherin der Polizei bearbeitete die Polizei mit Stichtag Mittwoch, 25. September 249 Fälle von Brandstiftung. Dabei wurden 256 Autos direkt angegriffen beziehungsweise angezündet. Laut Polizeistatistik lagen in den wenigsten Fällen politische Motive für die Brandstiftungen vor. Bei 30 Anschlägen hatten die Täter politische Motive. Dabei haben die Unbekannten 34 Autos direkt angezündet, 32 weitere Fahrzeuge wurden durch die Brandanschläge beschädigt.

Bei den Taten mit politischem Hintergrund übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen. Für die weiteren 217 Fälle haben die Brandkommissariate beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Neben den 217 direkt angezündeten Autos wurden weitere 127 beschädigt. Nach Angaben der Polizei sei es bei zwei Fällen noch unklar, ob der Staatsschutz oder ein Brandkommissariat bei den Ermittlungen federführend sein wird. Bei diesen beiden Brandstiftungen wurden fünf Fahrzeuge direkt angegriffen.

Erfolg für die „Ermittlungsgruppe Nachtwache“

Ein Grund für den Rückgang der Fallzahlen im September könnte auch die Verhaftung eines Mannes in Hamburg am 6. August sein. Während der Ermittlungen der eigens gegründeten „Ermittlungsgruppe Nachtwache“ gelang es einem Tatverdächtigen, sich nach Hamburg abzusetzen.

Dort wurde er am 6. August bei einer Brandstiftung an einem Pkw auf frischer Tat festgenommen. Der bereits einschlägig verurteilte Tatverdächtige gab später auch drei Brandstiftungen in Berlin zu. Weitere Ermittlungen ergaben, dass diesem Mann insgesamt 31 Taten einer Brandserie zugeordnet werden konnten. Mit diesem Erfolg wurde die Arbeit der „Ermittlungsgruppe Nachtwache“ beim Landeskriminalamt beendet.

Hintergrund

So reagiert Berlins Polizei auf die zahlreichen Autobrände