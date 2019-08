Autobrände in Berlin: 60 Autos brennen im August

Auch im August wurden in Berlin wieder 60 Fahrzeuge angezündet. Die Ermittlungen der Berliner Polizei gehen in zwei Richtungen.

Berlin. Steigt die Zahl der Autobrände in Berlin weiter so rasant an, steuert die Hauptstadt auf einen Rekord zu. Auch im August brannten wieder 60 Fahrzeuge - und damit genauso viele wie im Juli. Erst in der Nacht zu Freitag brannte ein Luxuswagen an der Dossestraße in Friedrichshain. Ein weiteres Autos wurde schwer beschädigt. Die Gesamtzahl kletterte damit auf mindestens 376. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr brannten 446 Fahrzeuge. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahre 2011: Damals waren es 527 Fahrzeuge.

Autobrände in Berlin: Polizei ermittelt in zwei Richtungen

Nach Informationen der Berliner Morgenpost führen die Ermittlungen in zwei Richtungen. Im Fall einer Serienbrandstiftung im Bergmannkiez in Kreuzberg im Juli vermuten die Ermittler eine politische Tat. Damals brannten zehn Fahrzeuge. In der Nähe des Tatorts hinterließen Unbekannte den Schriftzug „Klasse gegen Klasse“ – ein Verweis auf eine linksextreme Gruppe aus den 90er Jahren. Die Polizei glaubt nicht, dass die Gruppe wieder aktiv ist, hält ein politisches Motiv aber für wahrscheinlich.

„Aufgrund der örtlichen Nähe der Autobrände zu dem festgestellten Schriftzug, kann ein Tatzusammenhang derzeit nicht ausgeschlossen werden“, hießt es auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Daher führe der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen. Weil im Bergmannkiez die Flammen auch auf ein Wohnhaus überschlugen, Fensterscheiben barsten und Menschen sich in Lebensgefahr befanden, hat die Polizei ihre Untersuchungen ausgeweitet. Sie ermittelt nicht mehr nur wegen Brandstiftung sondern wegen schwerer Brandstiftung. Im Falle einer Verurteilung wäre das Strafmaß damit höher und läge nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe.

Mehrzahl der Autobrände wohl Brandstiftung

Bei der überwiegenden Mehrheit der abgebrannten Fahrzeuge geht die Polizei aber nicht von politischen Taten aus. Bei mehr als 300 angezündeten Autos vermuten die Beamten der eigens gegründeten Ermittlungsgruppe Nachtwache „gewöhnliche“ Brandstifter.

