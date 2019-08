Illegales Rennen: Dutzende Hochzeitsgäste bedrängen Polizei

Einsatzkräfte beobachteten am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in Neukölln einen Ferrari, der mit eingeschalteter Warnblinkanlage an der Kreuzung Grenzallee/Sonnenallee eine rote Ampel missachtete und in die Sonnenallee einbog. Dort warteten zwei weitere Sportwagen, ein Mercedes und ein Porsche, ebenfalls mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Die Fahrer der drei Wagen starteten ein illegales Fahrzeugrennen bis in die Jupiterstraße, von dort ging es auf der Neuköllnischen Allee weiter in Richtung Chris-Gueffroy-Allee.

In der Nobelstraße konnten die Polizisten den Porsche einholen und forderten den Fahrer zum Stop auf. Dieser setzte sich während des Anhaltevorgangs auf den Beifahrersitz, der Beifahrer wechselte auf die Rückbank. Da der Wagen zu diesem Zeitpunkt noch rollte, prallte er gegen das Polizeifahrzeug. Die Polizisten nahmen den 37 Jahre alten Fahrzeugführer fest.

Die Polizei beschlagnahmte den Porsche

Von einer nahegelegenen Hochzeitsfeier solidarisierten sich 30 bis 40 Hochzeitsgäste mit dem Fahrer und drängten in Richtung der Polizeibeamten. Unterdessen konnte der Beifahrer unerkannt flüchten. Der Porsche wurde beschlagnahmt, der Mercedes und der Ferrari entkamen.