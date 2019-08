Kreuzberg: Tourist flüchtet vor Zivilpolizisten - Video zeigt Festnahme

Berlin. Wieder gibt es Ärger um falsche Polizisten in Berlin. Doch dieses Mal waren die falschen Beamten echte Polizisten in Zivil, die Touristen in ihrem Auto aus den Niederlanden kontrollieren wollten. Weil der Mann und die beiden Frauen die Beamten - kurze Hose, Achselshirts, Tattoos – für Kriminelle hielten, flüchteten sie. Ein Video zeigt nun die Festnahme. Zuerst berichtete die "B.Z." darüber.

Um was geht es? Am Sonntagvormittag kam es nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch Kreuzberg zu einer vorläufigen Festnahme eines Touristen. Zivilbeamten einer Einsatzhundertschaft war in der Skalitzer Straße ein Mercedes aufgefallen. Da der Fahrer laut Polizei Verkehrsordnungswidrigkeiten beging, wollten die Polizisten den Wagen stoppen. Die Polizei sagte, dass die Zivilbeamten sich als Polizisten zu erkennen gaben. Der Fahrer ignorierte mehrere Aufforderungen, sein Auto zu stoppen und flüchtete. Dabei überfuhr er laut Polizei mehrere rote Ampeln.

Tourist flüchtet vor Zivilpolizisten: Niederländer erzählen andere Version

Allerdings erzählten die Niederländer in der B.Z. eine andere Version. Eine Nachfrage der Berliner Morgenpost bei den Touristen blieb zunächst unbeantwortet. Demnach hatten Hajar D. (28), Younes D. (23) und Naja G. (26), die auf dem Weg von Prag nach Den Haag waren, in der Nacht zu Sonntag einen Stopp in Berlin eingelegt. Mit nur 30 Stundenkilometern fuhren sie durch die Skalitzer Straße. Zivilbeamte versuchten, das Auto zu stoppen.

Der Mann wird Richtung Auto geführt. Zeugen beobachten die Szene.

Foto: Privat

„Wir dachten, diese Männer wollen uns überfallen und ausrauben. Wir wollten schnell in eine belebtere Straße“, sagte Hajar D. der B.Z. Die Männer hätten mit einem runden Schild gewunken. Das alles habe nicht professionell ausgesehen. An der Hobrechtbrücke soll Younes D. seinen Wagen angehalten haben. Das Polizeiauto habe kein Blaulicht gehabt und habe auch sonst nicht wie ein Polizeiauto ausgesehen. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Einer der Polizisten habe mit seiner Pistole gegen die Fenster geschlagen. Einen Ausweis habe er angeblich nicht gezeigt.

Video zeigt Festnahme des Touristen

Auf einem Video, das auch der Berliner Morgenpost vorliegt, sieht man, wie dem Niederländer mit der Handschelle ins Gesicht geschlagen wird. Er liegt auf dem Boden und wird später gegen sein Auto gedrückt. Im Gesicht blutet er. Im Video hört man Stimmen fragen: „Is this the german police (Ist das die deutsche Polizei)?“

Die Polizei stellte die Festnahme anders dar. Sie teilte mit, dass sie sich an der Hobrechtbrücke erneut als Polizisten ausgewiesen hätten, der Fahrer das Öffnen des Autos aber verweigert habe. Schließlich zogen die Polizisten den 23 Jahre alten Fahrer aus dem Mercedes. Anschließend leistete der Mann Widerstand. Beim Anlegen der Handfesseln wurde der Festgenommene leicht am Kopf verletzt, teilte die Behörde mit. Die medizinische Behandlung der Schürfwunde habe er jedoch abgelehnt. Er und seine zwei Mitfahrerinnen seien davon ausgegangen, so deren Angaben, dass es sich um falsche Polizisten handelte. Ein Polizist erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, die keine medizinische Behandlung nach sich zogen.

Die "B.Z." schreibt, dass Younes D.’s Führerschein zunächst beschlagnahmt wurde, er ihn aber später zurückbekam. Ein Berliner, der das Geschehen beobachtet habe, soll den dreien dann noch eine Stadtführung gegeben haben.