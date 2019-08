Blaulicht-Blog: Autofahrerin bei Wildunfall verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 29. August 2019 in Berlin.

+++ Frau bei Wildunfall verletzt +++

Bei einem Wildunfall auf der Landstraße zwischen Eiche und Mehrow (Landkreis Barnim) ist eine Autofahrerin in der Nacht zu Donnerstag verletzt worden. Auf halber Strecke soll nach ersten Angaben ein Wildtier auf die Fahrbahn gelaufen sein. Die Frau versuchte auszuweichen und fuhr auf ein angerenzendes Feld, wo sie sich dann mit ihrem Fahrzeug überschlug. Bei dem Unfall erlitt die Frau Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

+++ Kleintransporter in Brand +++

In Friedrichshain hat am frühen Donnerstagmorgen ein Kleintransporter gebrannt. Wer oder was das Feuer auslöste, sei noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr löschte das Auto im Wriezener Karree. Immer wieder brennen in Berlin nachts Autos oder Transporter. Zuletzt ging ein geparktes Auto im Ortsteil Baumschulenweg in Flammen auf.

