Berlin-Treptow: Schüsse abgegeben? Polizei sucht mit Mantrailer-Hunden verschwundenen blutenden Mann

Berlin. Zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter wollen in der Nacht an der Lohmühlenstraße in Alt-Treptow gegen 0.30 Uhr mehrere Schüsse gehört haben. Die Frau und ihr Kollege riefen daraufhin die Polizei. Dann liefen die beiden nach draußen und fanden in einer Grünanlage einen stark blutenden Mann, der mit Kopfverletzungen neben seinem Fahrrad lag.

Mann lehnt Hilfe ab und verschwindet

Als die Sicherheitsmitarbeiter ihn ansprachen, verweigerte er Hilfe und lief mit seinem Rad in Richtung Görlitzer Park davon. Alarmierte Polizisten suchten das Areal ab und fanden schließlich das stark beschädigte, Blut verschmierte Fahrrad in der Nähe einer Wagenburg sowie eine Blutspur. Der Mann blieb verschwunden. Die Beamten sicherten die Spuren.

Foto: Thomas Peise

Zurzeit ist unklar, was geschehen ist. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der unbekannte Mann Opfer einer Straftat wurde. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Auf der Suche nach dem Verletzten kommen auch Mantrailer-Hund zum Einsatz.

