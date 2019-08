Polizei und Feuerwehr in Berlin: Schüsse in Treptow - Blutender Mann verschwunden

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 28. August 2019 in Berlin.

+++ Schüsse in Treptow: Blutender Mann verschwunden +++

Anwohner und Sicherheitsmitarbeiter haben in der Nacht an der Lohmühlenstraße in Treptow gegen 0.40 Uhr mehrere Schüsse gehört und fanden kurz darauf einen stark blutenden Mann am Boden liegend. Als sie ihn ansprachen, verweigerte er Hilfe und torkelte dann davon. Alarmierte Polizisten suchten das Areal ab und fanden dann ein Blut verschmiertes Fahrrad und viele weitere Blutspuren. Die Beamten sicherten die Spuren. Von dem Verletzten fehlt weiterhin jede Spur.

+++ Wurstfabrik wegen giftiger Dämpfe evakuiert +++

Bei einem Wurst- und Fleischwaren-Hersteller in Eberswalde sind am späten Dienstagabend giftige Dämpfe ausgetreten. Zwei Arbeiter hätten den Stoff eingeatmet, einer von ihnen sei dabei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte brachten 60 bis 70 Arbeiter vorsorglich in Sicherheit. Die Dämpfe seien entstanden, nachdem sich zwei Chemikalien miteinander vermischt hätten. Es sei zu einer Verpuffung gekommen.

+++ Massenschlägerei in Neukölln - Polizei mit Großaufgebot +++

Wegen einer Auseinandersetzung mehrerer Menschen in Neukölln ist die Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt. Rund um die Fulda- und Weserstraße sei es am Dienstagnachmittag zu der Ausschreitung gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Es werde wegen Landfriedensbruchs ermittelt. Lesen Sie HIER mehr zu dem Polizeieinsatz