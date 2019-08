Eberswalder Wurstfabrik: Giftige Dämpfe nach Verpuffung ausgetreten

Mitarbeiterinnen der EWG Eberswalder Wurst GmbH in Britz (Brandenburg) verpacken am 02.10.2012 Eberswalder Würstchen. Die EWG ist mit 285 Mitarbeitern und zusätzlich rund 50 Leasing-Kräften einer der größten Arbeitgeber in dieser Region. Wöchentlich werden vor Ort etwa 200 Tonnen Wurst produziert und rund 300 Tonnen Fleisch verarbeitet. Foto: Patrick Pleul/dpa | Verwendung weltweit