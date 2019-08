Neukölln: Schlägerei unter Clans an der Fuldastraße? Großeinsatz der Berliner Polizei

Bei dem gewaltsamen Streit an der Fulda- Ecke Weserstraße in Berlin-Neukölln wurden laut Polizei offenbar mehrere Personen leicht verletzt. Die Polizei war mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort.

Erneut ist es am Dienstagnachmittag an der Neuköllner Fuldastraße zu einem gewaltsamen Streit zwischen mehrere Personen gekommen.

Berlin. In Neukölln ist es am Dienstagnachmittag erneut zu einem gewaltsamen Streit gekommen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, waren mehrere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt. Nach ersten Schätzungen gehe man von etwa 30 beteiligten Personen aus, hieß es weiter.

Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr an die Weser- Ecke Fuldastraße. Um die 50 Einsatzkräften waren laut Polizeiangaben vor Ort. "Mehrere Personen gingen aufeinander los und schlugen mit Gegenständen um sich", sagte die Polizeisprecherin.

Laut Polizei gab es offenbar mehrere Leichtverletzte. Ein Feuerwehrsprecher sagte, eine Person sei verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Nähere Details lagen den Sprechern zunächst nicht vor, die Hintergründe seien unklar. Laut unbestätigten Zeugenaussagen handelte es sich bei den Beteiligten um Angehörige krimineller Clans.

Einsatzkräfte der Berliner Polizei sperrten Teile der Weserstraße ab.

Ermittelt werde nun wegen Landfriedensbruchs, wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Weserstraße war in Teilen während des Polizeieinsatzes gesperrt. Am frühen Abend waren Beamte des Landeskriminalamts (LKA) vor Ort, sicherten Spuren und befragten Zeugen.

Aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen waren rund um Fulda und Weserstr. heute Nachmittag in #Neukölln viele Kolleg. im Einsatz. Die Kripo der #Dir5 ermittelt wegen Landfriedensbruch.

Immer wieder Großeinsätze der Polizei in Berlin-Neukölln

In den vergangenen Tagen und Wochen war es in diesem Bereich immer wieder zu Großeinsätzen der Berliner Polizei gekommen. Erst am Montagnachmittag war es an gleicher Stelle zu einer Auseinandersetzung gekommen. Beteiligt waren laut Polizei zehn bis 15 Personen.

Die Neuköllner Weserstraße während des Polizeieinsatzes am Dienstagnachmittag.

Infolge des Streits erlitt ein 22-Jähriger eine Stichverletzung, ein 24-Jähriger eine Schnittwunde. Beide Männer kamen in Kliniken, konnten aber kurze Zeit später wieder entlassen werden. Auch bei dem Polizeieinsatz am Montag blieben die Hintergründe zunächst unklar.

Fuldastraße in Berlin-Neukölln: Gewaltsamer Streit im Clan-Milieu

Bereits Mitte August war es an der Fuldastraße in Neukölln zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Anlass waren gewalttätige Auseinandersetzungen im Clan-Milieu. Dabei wurde ein 40-jähriger Mann durch einen Messerstich in den Rücken schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nur kurz darauf flammte der Streit erneut auf. Dabei sahen sich die Beamten einer bis auf 100 Personen angewachsenen Gruppe von Sympathisanten der Kontrahenten gegenüber. Da alle Aufforderungen an die Schaulustigen, die Straße zu räumen, vergeblich blieben, musste die Fahrbahn der Karl-Marx-Straße zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

