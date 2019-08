Rollerfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Schild "Notaufnahme" mit einem roten Kreuz hängt an einem Krankenhaus.

Ein Autofahrer hat in Hellersdorf einen Rollerfahrer erfasst, der die Fahrspur wechselte.

Berlin. Ein 33 Jahre alter Motorrollerfahrer ist in Berlin-Hellersdorf mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Montagabend mit seinem Fahrzeug auf der Stendaler Straße von der mittleren auf die linke Fahrspur wechseln, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte.

Dabei sei er mit dem Auto einer in gleicher Richtung fahrenden 40-Jährigen zusammengestoßen. Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

