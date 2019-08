Berlin-Gesundbrunnen: Gewitter in Berlin - Windböen decken Hausdach ab

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 27. August 2019 in Berlin.

+++ Gewitter in Berlin: Windböen decken Hausdach ab +++

Bei einem Unwetter am Montagabend sind in Gesundbrunnen nach Angaben der Feuerwehr 250 Quadratmeter Dachfläche bei einem Mehrfamilienhaus abgedeckt worden. Das Technische Hilfswerk (THW) dichtete das Dach ab. Zur Unterstützung wurden der Technische Dienst aus Charlottenburg, Höhenretter aus Marzahn und das THW aus Reinickendorf angefordert. Die abstehende Dachpappe wurde abgeschnitten und per Kran vom Dach transportiert. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauerte bis spät in die Nacht. Nach Angaben einer Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war am frühen Montagabend ein kräftiges Gewitter mit Starkregen und Windböen über Berlin hinweg gezogen.

Wetterschaden: Der Einsatz an dem Haus dauerte bis spät in die Nacht.

Foto: Morris Pudwell