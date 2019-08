Blaulicht-Blog: Frau bei Feuer in Wohnung in Berlin-Marienfelde verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr vom 26. August 2019 in Berlin.

+++ Verletzte bei Wohnungsbrand +++

Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Marienfelde verletzt worden. Die Mieterin der Hochhauswohnung in der Hildburghauser Straße kam mit Rauchgasvergiftung in eine Klinik, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach gingen in der Nacht zu Montag Einrichtungsgegenstände der Wohnung im fünften Stock eines zwölfgeschossigen Wohnhauses in Flammen auf. 40 Rettungskräfte löschten den Brand und verhinderten ein Übergreifen der Flammen. Die Wohnung brannte jedoch aus. Was das Feuer auslöste, war noch unklar.

+++ Kleintransporter geht in Flammen auf +++

Ein Kleintransporter ist in Baumschulenweg in Flammen aufgegangen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, sei das Fahrzeug am frühen Montagmorgen in der Kiefholzstraße ausgebrannt. 10 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf andere Wagen. Niemand wurde verletzt. Wer oder was das Feuer auslöste, war noch unklar.

+++ Bei Streit in den Hintern gestochen +++

Schmerzhaft endete am Sonntagabend der Streit eines 17-Jährigen mit zwei Männern an der Braunschweiger Straße in Neukölln. Bei dem Gerangel verspürte der Jugendliche plötzlich einen heftigen Schmerz im Gesäß. Zeugen berichteten von einem zweiten Mann, der eine Stichbewegung in Richtung des 17-Jährigen machte. Beide Männer flüchteten anschließend in Richtung Richardplatz. Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Verletzten und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

+++ Mieter hält Einbrecher fest bis Polizei kommt +++

Ein 17-Jähriger soll der in der Nacht zu Montag einen Einbruch in Oberschöneweide begangen haben. Kurz vor 2 Uhr rief ein 19-Jähriger die Polizei zur Siemensstraße, nachdem er verdächtige Geräusche in der Küche seiner Wohnung gehört hatte. Als er nachschaute, traf er auf zwei Männer, die über ein gekipptes Fenster eingestiegen waren. Vor der Wohnung m Hochparterre stand ein dritter Mann Schmiere. Als sie entdeckt wurden, versuchten die Einbrecher zu flüchten. Den 17-Jährigen konnte der Mieter festhalten, bis die Polizei eintraf. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam wurde der Tatverdächtige der Kriminalpolizei übergeben.

+++ Jugendliche rauben Mann aus und brechen im das Bein +++

In der Nacht zu Montag haben Polizisten vier Jugendliche festgenommen, die einen Mann in Pankow ausgeraubt haben sollen. Gegen 1 Uhr hielt sich der 33-Jährige gemeinsam mit den Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren im Bleichröderpark auf. Seinen Angaben hatte er die Vier gerade erst kennengelernt. Dann sei die Stimmung gekippt, so dass sich der Mann entschloss, zu gehen. Daraufhin traten ihn die Jugendlichen zu Boden und raubten Geld aus seinem Rucksack. Danach flüchteten sie. Alarmierte Polizisten nahmen die Tatverdächtigen, von denen zwei als Intensivtäter geführt werden, fest und brachten sie zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam. Der 33-Jährige erlitt einen Schienbeinbruch und kam in eine Klinik.