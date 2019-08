Polizei und Feuerwehr in Berlin: Schwerer Unfall auf A2 - Bus rast unter Lkw - Acht Verletzte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr vom 24. August 2019 in Berlin.

+++ Kleinbus rast auf der A2 unter Lkw - acht Verletzte +++

Auf der Autobahn A2 hat sich am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr bei Wollin ein schwerer Unfall ereignet. Dabei fuhr ein Kleinbus offenbar ungebremst von hinten auf einen Sattelaufkieger auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden acht Personen verletzt, einige von ihnen schwer. Einsatzkräfte mussten den Bus aufschneiden, um an die Verletzen heran zu kommen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Unfallursache ist noch unklar. Die A2 wurde Richtung Berlin auf zwei Spuren gesperrt.

+++ Mord in Moabit: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter +++

Nach der Tötung eines Mannes am Kleinen Tiergarten in Moabit ist am Samstagabend Haftbefehl gegen einen 49 Jahre alten Russen wegen Mordes aus Heimtücke erlassen worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit. Das Opfer sei ein 40 Jahre alter Georgier. Lesen Sie HIER mehr zu dem Fall.