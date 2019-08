Polizei und Feuerwehr in Berlin: Schwerer Autounfall am Bahnhof Zoo - Mann verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr vom 24. August 2019 in Berlin.

+++ Fahrradfahrer bei Abbiege-Unfall schwer verletzt +++

Am Freitagabend ist an der Kreuzung Sterndamm / Michael-Brückner-Straße in Niederschöneweide nach ersten Erkenntnissen ein Radfahrer von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Ersthelfer sicherten die Unfallstelle ab und versorgten den Verletzen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Autofahrer wollte offenbar nach rechts in die Michael-Brückner-Straße abbiegen. Wer von beiden wen übersehen hat, ermittelt derzeit die Polizei. An der Ampel gibt es einen Grünpfeil für Rechtsabbieger.

+++ Schwerer Autounfall am Bahnhof Zoo +++

Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Charlottenburg am Sonnabendmorgen schwer verletzt. Sein Fahrzeug habe sich nahe dem Bahnhof Zoologischer Garten aus bisher unbekannter Ursache überschlagen, sagte ein Sprecher aus dem Lagezentrum der Polizei. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu seinem Alter konnten die Beamten nicht machen.