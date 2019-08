Feuer in Berlin-Neukölln: Feuerwehr löscht Brand auf Schrottplatz

Feuer in Berlin-Neukölln: Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr am Freitagnachmittag bei den Löscharbeiten.

An der Lahnstraße ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Eine Rauchwolke zog über Berlin. Am Abend konnte der Brand gelöscht werden.

Feuer in Neukölln

Feuer in Neukölln Feuerwehr löscht Brand auf Schrottplatz in Neukölln

Berlin. Die Berliner Feuerwehr hat das Feuer auf einem Schrottplatz an der Lahnstraße in Neukölln am Freitagabend gelöscht. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, sei die Einsatzstelle unter Kontrolle. Insgesamt brannten demnach 500 Kubikmeter Schrott, zeitweise waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz.

Da Feuer ist aus. #ESTUK. Die Warnung zum Schließen der Fenster/Türen ist aufgehoben. Es brannten insgesamt 500 Kubikmeter Mischschrott. Wir waren zeitweise mit über 60 Einsatzkräften vor Ort. Einer der Ersten vor Ort war Niklas von der Wache Neukölln #WirRettenBerlin #goodjob pic.twitter.com/Aphxxg0l0j — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 23, 2019

Der Großbrand war am Nachmittag gegen 15.30 Uhr ausgebrochen. Eine dicke, schwarze Rauchsäule war über Berlin zu sehen. Grund dafür war ein Brand auf dem Schrottplatz der TSR Recycling GmbH. „Hier ist gerade die Hölle los“, sagte eine hörbar aufgeregte Mitarbeiterin der Berliner Morgenpost am Telefon.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter bat die Berliner Feuerwehr am späten Nachmittag Anwohner in Britz, Neukölln, Kreuzberg, Tempelhof, Schöneberg und Steglitz, Fenster und Türen geschlossen zu halten, weil die die Rauchwolke über diese Ortsteile zog.

Das Feuer brach auf einem Schrottplatz aus.

Foto: Broder Thomsen

Später gab die Feuerwehr Entwarnung. Bei Luftmessungen seien keine bedenklichen Werte festgestellt worden. Die Geruchsbelästigung in der Stadt werde aber noch eine Weile andauern.

Update: Bitte halten Sie Fenster und Türen in Britz, Neukölln, Kreuzberg, Tempelhof, Schöneberg, Steglitz geschlossen. Die Rauchwolke zieht teilweise über diese Ortsteile/Bezirke.Wir sind mit 50 Kräften vor Ort. Update folgt pic.twitter.com/1dIXGpn3ne — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 23, 2019

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Was den Brand verursachte, war am Freitagnachmittag zunächst noch unklar. Dies müsse nun die Polizei ermitteln, erklärte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein. Der Flugbetrieb in Tegel und Schönefeld sei durch die Rauchwolke nicht beeinträchtigt geweisen, teilten zudem die Berliner Flughäfen mit.