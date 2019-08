Fahrradfahrer soll Mann in Moabit erschossen haben

Berlin. Polizeieinsatz in Moabit: Wie die Polizei mitteilte, soll dort gegen 12 Uhr ein Mann erschossen worden sein. „Es hat nach ersten Informationen ein Tötungsdelikt gegeben. Dabei soll auf einen Mann geschossen worden sein“, sagt Polizeisprecherin Patricia Brämer, die sich gerade auf dem Weg zum Einsatzort befindet, der Berliner Morgenpost.

#Aktuell

Gegen 12 Uhr soll in #Moabit ein unbekannter Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben. Wir sind derzeit mit vielen Kolleg. vor Ort im Einsatz.

Weitere Infos folgen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 23, 2019

Ein Sprecher der Behörde sagte, Zeugen hätten die Polizei alarmiert. Sie hätten berichtet, dass im Bereich des Kleinen Tiergartens in der Nähe der Kreuzung Stromstraße und Turmstraße geschossen worden sei. Die Tat soll auf einem Parkweg in unmittelbarer Nähe der Turmstraße gegenüber dem Schultheiss-Quartier stattgefunden haben. Die Polizei hat an dieser Stelle ein Zelt als Sichtschutz aufgebaut. Von außen war zu sehen, wie ein Ermittler in einem weißen Schutzanzug offensichtlich Spuren untersuchte.

Die Polizei hat ein Zelt als Sichtschutz aufgebaut.

Die Polizei hat den Park in dem Bereich abgesperrt und ist mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort. Zugleich sperrte die Polizei auch das nahe Holsteinufer an der Spree zwischen Lessingbrücke und Bartningallee.

Laut Informationen der Berliner Morgenpost soll es zwei Festnahmen gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen.

Einsatzkräfte der Polizei vor Ort

