Berlin-Moabit: Radfahrer soll Mann erschossen haben - Zeugin schildert "Hinrichtung"

Einsatzkräfte der Polizei stehen neben einem Polizeifahrzeug am Tatort: In Berlin-Moabit soll ein Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben.

Berlin. In Berlin-Moabit ist am Freitagmittag ein Mann erschossen worden. Tatverdächtig sei ein Radfahrer, teilte die Polizei mit. Zu der tödlichen Attacke soll es gegen 12 Uhr im Kleinen Tiergarten gekommen sein. Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Laut Informationen der Berliner Morgenpost soll es zwei Festnahmen gegeben haben. Dies wurde von Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht bestätigt.

Eine Zeugin, die die Tat aus einem Café heraus beobachtete, schilderte der Berliner Morgenpost, es habe sich um eine Art Hinrichtung gehandelt. Demnach habe der Schütze zwei Mal aus kurzer Distanz auf den Mann gefeuert.

Die Polizei hat ein Zelt als Sichtschutz aufgebaut.

Foto: Paul Zinken/dpa

Mann in Berlin-Moabit erschossen - der Fall in Kürze:

Ein Mann ist am Freitagmittag gegen 12 Uhr im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit erschossen worden.

erschossen worden. Ein Radfahrer gilt als tatverdächtig, es soll Festnahmen gegeben haben.

gilt als tatverdächtig, es soll Festnahmen gegeben haben. Die Berliner Polizei ist im Großeinsatz und sichert Spuren am Tatort.

und sichert am Tatort. Bei dem Opfer soll es sich laut einem Bericht um einen islamistischen Gefährder handeln.

handeln. Eine Obduktion soll weitere Aufschlüsse über die Umstände des Todes liefern.

soll weitere Aufschlüsse über die Umstände des Todes liefern. Der Kleine Tiergarten ist ein bekannter Drogenumschlagplatz und Treffpunkt von Dealern und Junkies.

und Treffpunkt von Dealern und Junkies. Eine Zeugin der Tat berichtete der Berliner Morgenpost, es habe sich um eine Art Hinrichtung gehandelt.

Ein Polizeitaucher sucht im Wasser der Spree nach Hinweisen.

Foto: dpa

Die Polizei war mit vielen Einsatzkräften am Tatort an der Ecke Turmstraße/Stromstraße, darunter Taucher, die in in der Spree nach Hinweisen suchten. Auch Oberstaatsanwaltschaft Ralph Knispel, der auch im Bereich der Clan-Kriminalität ermittelt, war vor Ort. Dies könnte darauf hindeuten, dass es sich um eine Tat aus dem Bereich der organisierten Kriminalität handelt. Staatsanwaltschafts-Sprecher Martin Steltner sagte hingegen der dpa, Knispel sei als Bereitschafts-Staatsanwalt am Freitag zuständig gewesen. „Das war ein ganz normaler Vorgang.“

Bericht: Opfer der Tat in Moabit war islamistischer Gefährder

Wie viele Schüsse abgefeuert wurden und wo der Mann getroffen wurde, wurde bislang nicht mitgeteilt. „Dazu äußern wir uns nicht“, sagte Sprecher Steltner. Wie die Morgenpost erfuhr, soll einer der Festgenommenen russisch gesprochen haben. Nach „Bild“-Informationen soll das Opfer ein islamistischer Gefährder gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft war für Nachfragen am späten Nachmittag nicht mehr zu erreichen.

#Aktuell

Gegen 12 Uhr soll in #Moabit ein unbekannter Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben. Wir sind derzeit mit vielen Kolleg. vor Ort im Einsatz.

Weitere Infos folgen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 23, 2019

Foto: BM

Die Leiche wurde zunächst in einem blauen Zelt abgeschirmt. Von außen war zu sehen, wie ein Ermittler in einem weißen Schutzanzug offensichtlich Spuren sicherte. Die Tat soll sich auf einem Parkweg in unmittelbarer Nähe der Turmstraße gegenüber dem Schultheiss-Quartier ereignet haben. Die Polizei hat den Park in dem Bereich abgesperrt und ist mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort. Zugleich sperrten die Einsatzkräfte auch das nahe Holsteinufer an der Spree zwischen Lessingbrücke und Bartningallee.

Oberstaatsanwalt Ralph Knispel sagte der Berliner Morgenpost: "Hier ist um 11.58 Uhr eine männliche Person im Kleinen Tiergarten getötet worden. Die Personalien dieser Person stehen noch nicht zweifelsfrei fest. Im Moment werden von der Polizei umfangreiche Maßnahmen durchgeführt." Dazu würden Zeugenvernehmungen und die Spurensicherung im Umfeld des Tatortes aber auch an der Kleidung des Opfers gehören.

Im kleinen Tiergarten in Moabit ist am Mittag ein Mann erschossen worden. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Dazu Oberstaatsanwalt Ralph Knispel: pic.twitter.com/4eaUA0XH0y — Christian Latz (@ChrLatz) August 23, 2019

Knispel sagte weiter, dass nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort eine Obduktion des Leichnams durchgeführt werde. Dies könne in den späteren Abend- oder sogar Nachtstunden geschehen. Die Obduktion soll dann letzte Aufschlüsse über die Todesursache geben.

An der Lessingbrücke ist die Polizei mit Tauchern im Einsatz, möglicherweise auf der Suche nach der Tatwaffe.

Foto: Christian Latz

Dritte seien bei der Tat laut Knispel nicht in Gefahr gewesen. Dass es sich um eine gezielte Tötung gehandelt habe, wollte der Oberstaatsanwalt jedoch nicht bestätigen. Der Kleine Tiergarten ist ein bekannter Drogenumschlagplatz und Treffpunkt von Dealern und Junkies.

Zeugin: „Als der Mann auf dem Boden lag, hat der Täter ein zweites Mal geschossen“

Maria R. (Name geändert) beobachtete die Tat laut eigenen Angaben von der Terrasse des Cafés "Alverde". Was sie schildert, klingt nach einer Hinrichtung. Demnach habe sich der Täter dem in Richtung Stromstraße laufenden Opfer von hinten auf dem Fahrrad genähert. Aus wenigen Metern Entfernung setzte er auf den nichts ahnenden Mann den Schuss ab, sagte die Zeugin der Berliner Morgenpost.

„Als der Mann auf dem Boden lag, hat er ein zweites Mal geschossen.“ Danach sei der Täter zurück auf sein Rad gesprungen und in die Richtung geflohen, aus der er kam, so R. Nach ihrer Beobachtung handele es sich bei dem Täter um einen nicht allzu großen Mann mit schulterlangen, dunklen Haaren.

