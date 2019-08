Lebensgefahr: Zwei Fußgänger in Kreuzberg angefahren

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr vom 23. August 2019 in Berlin.

+++ Zwei Fußgänger in Kreuzberg von Auto angefahren +++

Zwei Fußgänger sind in Kreuzberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Sie wollten am späten Donnerstagabend vermutlich die Reichenberger Straße überqueren, als sie von dem Wagen erfasst wurden, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fußgänger kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Wie unser Polizeireporter berichtet, handelt es sich bei den Fußgängern um einen Vater und seinen Sohn. Während der Sohn weniger schwere Kopfverletzungen erlitten haben soll, schwebt der Vater nach Angaben vor Ort in Lebensgefahr. Der ältere Mann sei durch die Luft geschleudert worden und bewusstlos auf der Fahrbahn liegen geblieben.

+++ Protzfahrer und Shisha-Bars: Großrazzia in Neukölln +++

Erneut rücken mehrere Behörden aus und überprüfen Protzfahrer und Shisha-Bars. Die Kontrolldichte in der Gegend soll weiter zunehmen. Lesen Sie mehr HIER

+++ Wohnungsbrand in Hochhaus in Hohenschönhausen +++

In der Zingster Straße brannte es in einem Hochhaus.

Foto: Morris Pudwell

In der Zingster Straße in Hohenschönhausen brannte in der Nacht eine Wohnung im 7. Obergeschoss eines Hochhauses. Die Feuerwehr war mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort. Einige Anwohner wurden von Rettungskräften gesichtet. Es wurde aber niemand verletzt.

+++ Erneut brennender Kleintransporter in Marzahn +++

In Marzahn hat in der Nacht zu Freitag erneut ein Kleintransporter gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Fahrzeug am Donnerstagabend in der Eisenacher Straße angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, niemand wurde verletzt. Ein weiteres Auto wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Vor zwei Wochen hatte ebenfalls an einem Donnerstagabend ein Kleintransporter in der Eisenacher Straße gebrannt. Sicherheitsmitarbeiter hatten das Fahrzeug mit brennender Ladefläche bei einem Routinegang auf einem Parkplatz entdeckt. In Berlin wurden in diesem Jahr bereits mehr als 320 Fahrzeuge angezündet (Stand Anfang August).

+++ 23 Jahre alter Autofahrer stirbt bei Unfall +++

Ein Autofahrer ist bei einem schweren Unfall nahe Friedland (Kreis Oder-Spree) tödlich verletzt worden. Sein Wagen kam am Donnerstagabend von der Bundesstraße 168 ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige starb noch am Unfallort. Sein 20 Jahre alter Beifahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Auto herausgeschnitten und kam verletzt in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache war am Freitagmorgen noch unklar.