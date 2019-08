Razzia in Neukölln und Kreuzberg: Polizei im Großeinsatz gegen Clans

Einsatzkräfte in Neukölln: Polizei, Steuerfahnder und Ordnungsämter kontrollierten am Donnerstagabend großflächig.

Berlin. Der Druck auf kriminelle Familienclans in Berlin wächst weiter. Am Donnerstagabend sind Ordnungsämter, Polizei und Steuerfahnder erneut zu einem Großeinsatz in Neukölln ausgerückt. Auch die Staatsanwaltschaft war vor Ort. Die Kontrollen erstreckten sich dieses Mal bis nach Friedrichshain-Kreuzberg. Damit nimmt langsam das Form an, was Ermittler schon lange fordern: sich nicht auf einen Bezirk zu beschränken.

Der Einsatz startete am späten Donnerstagnachmittag in einer ersten Phase auf dem Hermannplatz. Beamte des Abschnitts 54 und Brennpunktstreifen führten dort Kontrollen durch. Es ging um Taschendiebstahl und Rauschgiftdelikte.

In einer zweiten Phase kontrollierte die Polizei auf der Sonnenallee, Ecke Fuldastraße Protzfahrer. Zusätzlich waren mobile Kontrollteams im Bezirk unterwegs. In einer dritten Phase starteten am frühen Abend Kontrollen in Shisha-Bars und Cafés. Die Kon­trollen erstreckten sich später bis nach Kreuzberg.Dabei gingen Ermittler in Läden, die sie als Treffpunkte der Organisierten Kriminalität kennen oder die bereits durch Ordnungswidrigkeiten aufgefallen sind.

🔴 Aktuell: Durch Neukölln rollt gerade ein Großeinsatz. Sonnenallee gesperrt. @morgenpost pic.twitter.com/NbhFp6Ogom — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) August 22, 2019

Razzia in Neukölln: Fuldastraße erst kürzlich wegen Clan-Streit im Fokus

Die Fuldastraße war erst vor einer Woche in den Fokus der Polizei geraten, weil dort Dutzende Männer der polizeibekannten Großfamilie A.-Z. aneinandergeraten waren. Dabei wurde ein 40-jähriger Mann durch einen Messerstich in den Rücken schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Schwer bewaffnete Polizisten sperrten kurzzeitig die ganze Straße. Szenen wie bei der Messerstecherei schädigen das Image des Bezirkes. Die Reaktion, heißt es aus dem Umfeld von Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD), werden noch mehr Kontrollen und ein noch härteres Vorgehen sein.

Wie zuletzt berichtet, soll der Kampf gegen kriminelle Clans in Berlin ausgeweitet werden. Weitere Bezirke sollen dem Vorbild Neukölln folgen – darunter etwas Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinickendorf und auch eben auch Friedrichshain-Kreuzberg, das wie Neukölln in der Direktion 5 der Polizei liegt.

Kampf gegen Clans: Übergänge zwischen den Bezirken fließend

Gerade am Hermannplatz sind die Übergänge zwischen beiden Bezirken fließend. Ermittler kritisieren schon länger, dass Razzien nichts nützen, wenn sie sich nur auf einen Bezirk erstrecken. Das heißt: Ist der Kontrolldruck in Neukölln hoch, weichen Kriminelle einfach auf einen anderen Stadtbezirk aus. Nirgendwo passiert das so offensichtlich wie am Hermannplatz – wo Verbrecher nur über die Straße gehen müssen, um in einem anderen Zuständigkeitsbereich zu sein.

Auch im eher liberalen Friedrichshain-Kreuzberg hat man das Problem erkannt. Dort sind inzwischen ebenfalls kriminelle Clans ein Thema. Bezirksamt und Ordnungsamt halten regelmäßigen Kontakt zur Polizeidirektion, zu den Friedrichshain-Kreuzberger Abschnitten und zur Innenverwaltung. Sofern dem Bezirksamt Anhaltspunkte in Bezug auf Clankriminalität vorliegen würden, werden diese an die Polizei weitergeleitet, hieß es auf Nachfrage dieser Zeitung. Geplant sei auch, das Ordnungsamt ab nächstem Jahr mit neue Stellen für den Gewerbeaußendienst auszustatten, um die Gewerbekontrollen zu verstärken.