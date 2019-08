Blaulicht-Blog: Polizisten finden Fahrradrahmen in Auto

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr vom 22. August 2019 in Berlin.

+++ Verdacht auf Fahrraddiebstahl +++

Ein auffälliges Fahrzeug entdeckten zivile Beamte am Mittwoch auf einem Parkplatz in der Puschkinallee in Alt-Treptow. Die Fenster waren mit Tüchern abgehängt. Bei genauerer Betrachtung staunten die Beamten nicht schlecht: Das Auto war bis unters Dach mit Fahrradrahmen beladen. Das Fahrzeug wurde geöffnet, die teilweise zerlegten Fahrräder begutachtet und dokumentiert. Anschließend wurden alle Teile in einen Transporter eingeladen und sichergestellt.

Alle 17 Minuten wird in Berlin ein Fahrrad gestohlen, insgesamt 30.000 im Jahr.