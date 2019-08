Blankenfelde-Mahlow: Betrunkener fährt auf Autos auf - Zeugin hält Flüchtigen auf

Blankenfelde-Mahlow. Ein betrunkener Autofahrer ist in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) auf einen parkenden Wagen aufgefahren und hat ihn auf ein weiteres Auto geschoben. Eine Zeugin hinderte ihn, zu flüchten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 52-Jährige hatte demnach am Dienstagnachmittag die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war auf die Autos aufgefahren. Als er flüchten wollte, stellte die Zeugin sich vor seinen Wagen. Ein Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben einen Wert von 2,23 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 52-Jährigen. Der Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

