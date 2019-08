In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 20. August.

+++ Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Ein elfjähriger Junge ist in Tempelhof auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Der Junge erlitt schwere Kopfverletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Ein 25 Jahre alter Autofahrer habe das von links kommende Kind am Montagnachmittag kurz vor der Mündung Gottlieb-Dunkel-Straße/ Nackenheimer Weg mit seinem Wagen erfasst.