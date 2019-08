Clans in Berlin: Mann in Neukölln niedergestochen - Polizei im Großeinsatz

Bei dem Clan-Streit in der Nacht zu Sonnabend an der Fuldastraße in Neukölln war ein Großaufgebot der Berliner Polizei im Einsatz.

Berlin. In Neukölln sind am Freitagabend Mitglieder zweier arabischstämmiger Großfamilien aneinandergeraten. Daran soll die bekannte Großfamilie A.-Z. beteiligt gewesen sein. Gegen 21 Uhr kam es vor dem Café Happy in der Fuldastraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich auf den Gehweg verlagert haben soll.

Das Café befindet sich in der Nähe des Rathauses Neukölln. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang noch unklar. Die Personen sollen mit Fäusten geschlagen haben. Es sollen auch Steine und Flaschen geflogen sein, die mehrere Autos beschädigt haben sollen.

Clan-Streit in Neukölln: Mann wird ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, wurde einem 40-jährigen Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen. Ein 46-Jähriger erlitt eine oberflächliche Schnittverletzung am Arm. Der Ältere wurde ambulant behandelt. Der Mann mit der Stichverletzung wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr.

Schwer bewaffnete Polizisten am Einsatzort in Neukölln.

Foto: Morris Pudwell

Polizei mit Großaufgebot in Neukölln im Einsatz

Ab 22.45 Uhr kam es in der Karl-Marx-Straße in Höhe der Fuldastraße erneut zu einem Aufeinandertreffen und zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Angehörigen der betroffenen Familien. Einsatzkräfte trennten die Gruppen voneinander. Nach Morgenpost-Informationen sollen Polizisten Personen hinterhergerannt sein, die offenbar mit Pistolen bewaffnet gewesen sein sollen.

Die Polizei überprüft die Männer.

Foto: Morris Pudwell

Kleintransporter sichergestellt

Außerdem soll die Polizei einen Kleintransporter sichergestellt haben. Mehrere Clan-Mitglieder sollen mit dem Kleintransporter zur Karl-Marx-Straße gekommen sein. Als Polizisten nach dem Fahrer suchten, fanden sie keinen. Die Personen sollen behauptet haben, dass sie keinen Schlüssel für den Kleintransporter haben. Als Beamte in den Wagen schauten, sollen sie u.a. Schlaghölzer gesehen haben.

Ein Polizist schaut in den Kleintransporter.

Foto: Morris Pudwell

Während ein Großaufgebot der Polizei die Personen überprüfte, wuchs eine Gruppe von Schaulustigen auf 100 Personen an. Die Polizei musste die Fahrbahn sperren. Mehrere Personen aus dem Kreis der Schaulustigen wurden überprüft und mit Platzverweisen belegt. Eine Person soll festgenommen worden sein.

Ein Mann wird abgeführt.

Foto: Morris Pudwell

Die Ermittlungen zu den Beteiligten und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an und wurden vom Fachkommissariat der Direktion 5 übernommen.

Café Happe in Neukölln wird regelmäßig aufgesucht

Erst im April 2019 gab es in der Fuldastraße einen Großeinsatz. Es wurden Gewerbekontrollen durchgeführt. In der Fuldastraße wurden vor einigen Monaten eine Shisha-Bar und ein Café überprüft. Das Café Happy steht auf der Liste der Steuerfahnder. Vor einem Lokal drohte die Situation zu eskalieren. Mehrere junge Männer bauten sich vor dem Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) auf und redeten sich in Rage.

Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) beobachtet den Großeinsatz in Neukölln.

Foto: Morris Pudwell

Bei der Razzia im April war auch der Fraktionschef der CDU, Burkard Dregger, dabei. Während Hikel von seinem Fahrer begleitet wurde, kam Dregger mit Polizeischutz, mit kugelsicherer Weste und einem Namensschild der Polizei, auf dem „Praktikant“ stand.

