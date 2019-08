Blaulicht-Blog: Mann in Neukölln von hinten niedergestochen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 17. August.

+++ Mann in Neukölln von hinten niedergestochen +++

Einem Mann ist in Neukölln mit einem Messer in den Rücken gestochen worden. Der Vorfall habe sich am Freitagabend auf der Karl-Marx-Straße in der Nähe vom Rathaus Neukölln ereignet, teilte ein Polizeisprecher mit. Demnach soll ein Mann einem zweiten von hinten ein Messer in den Rücken gerammt haben. Warum, war dem Sprecher zufolge zunächst nicht bekannt. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob der Mann in Lebensgefahr schwebt, war ebenfalls zunächst unklar; genauso, ob es Festnahmen nach der Tat gab.

+++ Auf Lok geklettert: Mann erleidet Stromschlag +++

Ein Mann ist in der Nacht zu Sonnabend am Bahnhof Ludwigsfelde im Landkreis Teltow-Fläming auf eine Lok eines Regionalexpresses geklettert. Dabei kam es zu einem Stromüberschlag. Der Mann stürzte brennend von der Lok auf die Gleise. Anwohner hörten den Knall und kamen dem Mann zu Hilfe. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Marzahn geflogen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Mann ist auf eine Lok geklettert und erlitt einen Stromschlag.

Foto: Peise

+++ Betrunkener läuft gegen Bus +++

An der Kreuzung Alexanderstraße Ecke Holzmarktstraße in Mitte ist am Freitagabend ein betrunkener Mann gegen einen abbiegenden Bus gelaufen. Daraufhin stürzte er zu Boden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Der verletzte Mann wird von Sanitätern behandelt.

Foto: Peise

+++ Pkw in Neukölln in Flammen +++

In der Framstrasse in Neukölln hat in der Nacht zu Sonnabend ein Pkw gebrannt. Die Flammen griffen auf ein davor geparktes Fahrzeug über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach Morgenpost-Informationen wurden keine Personen verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Sonnabend einen Pkw-Brand löschen. Ein davor geparktes Auto wurde ebenfalls beschädigt.

Foto: Peise

+++ Brand in Neukölln: Zwei Verletzte +++

Gegen 3.20 Uhr ist in einer Wohnung in der Bürgerstraße in Neukölln ein Geschirrspüler in Brand geraten. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.