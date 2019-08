Flughafen Tegel: 14.000 Euro in Socken versteckt - Verdacht auf Trickbetrug

Am Berliner Flughafen Tegel ist eine Frau festgenommen worden, die 14.000 Euro in ihren Socken im Koffer versteckt hatte.

Berlin. Am Berliner Flughafen Tegel ist eine Frau festgenommen worden, die 14.000 Euro in ihren Socken im Koffer versteckt hatte. Die 45 Jahre alte Frau, die auf dem Weg in die Türkei war, wurde am Donnerstag nach dem Einchecken von Beamten des Zolls und der Bundespolizei kontrolliert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gab sie an, 8500 Euro bei sich zu haben. Tatsächlich waren aber neben dem Geld in den Socken auch noch 15.000 Euro in ihrer Handtasche. Bei der Ausreise aus der EU muss man Bargeld ab 10.000 Euro anmelden.

Am Flughafen war die Aktion aber nicht vorbei. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung der 22-jährigen Tochter der Frau in der Köpenicker Straße in Kreuzberg. Die Tochter soll laut Polizei spontan gesagt haben, dass das Geld aus Trickbetrügereien mit Anrufen von falschen Polizisten stamme. In der Wohnung sei weiteres Geld und Schmuck sichergestellt worden. Mutter und Tochter seien der zuständigen Ermittlungsgruppe "Hermelin" beim Landeskriminalamt übergeben worden, hieß es weiter.