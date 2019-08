Leck in Gasleitung: Wohngebäude in Kreuzberg geräumt

#Gasausströmung in #Kreuzberg

Bei Bauarbeiten wurde in der #Yorkstraße eine Gasversorgungsleitung beschädigt. Angrenzende Wohngebäude geräumt, Brandschutz sicher gestellt. 40 Einsatzkräfte am Ort. #NBB Gasversorger arbeitet an der Havariebeseitigung. Infos folgen. @VIZ_Berlin