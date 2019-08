In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 16. August.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Brand in Kleingartenanlage in Tempelhof

+++ Brand in Kleingartenanlage +++

Gegen 21.45 Uhr kam es in einer Kleingartenanlage an der Ullsteinstraße in Tempelhof zu einem Brand. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Sie konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.