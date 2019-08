Barbara Slowik: Einbrecher wollten bei Berliner Polizeipräsidentin einsteigen

Einbrecher wollten in der Nacht zu Mittwoch bei Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik einbrechen.

Die Männer machten sich an der Wohnungstür der Berliner Polizeipräsidentin zu schaffen. Nachbarn alarmierten die Polizei.

In ihrer Wohnung

In ihrer Wohnung Einbrecher wollten bei Polizeipräsidentin Slowik einsteigen

Berlin. Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass in der Nacht zu Mittwoch ein Einbruch in die Privatwohnung von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik gescheitert ist. Die Nachbarn hatten nach Informationen der Berliner Morgenpost mitbekommen, wie sich jemand an der Wohnungstür zu schaffen machte, und die Polizei informiert.

Polizisten sind nun für einige Tage zum Schutz der Wohnung abgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Einbrecher die Wohnung der Polizeipräsidentin nicht gezielt ausgesucht haben.