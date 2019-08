Pankow: 87-Jährige beraubt - Polizei sucht Tatverdächtigen

Der Tatverdächtige raubte einer 87-Jährigen im U-Bahnhof Vinetastraße in Pankow die Tasche. Jetzt veröffentlichte die Polizei Bilder.

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern und einer Videosequenz aus einer Überwachungskamera erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizei Mithilfe bei der Suche nach einem Handtaschenräuber.

Der Räuber soll am 16. Juni 2019 gegen 12.25 Uhr einer 87-Jährigen die Handtasche auf der Zwischenebene des U-Bahnhofs Vinetastraße in Pankow geraubt haben. Vermutlich beobachtete er die Seniorin dabei, wie sie kurz zuvor Geld an einem Automaten abgehoben hatte.

Der Mann folgte ihr, trat von hinten an sie heran und entriss ihr die Handtasche. Ein Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam, konnte den Tatverdächtigen jedoch nicht festhalten.

Foto: dpa/Polizei Berlin

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

16 bis 20 Jahre alt

ca. 180 cm groß

kurze, schwarze Haare

Die Ermittler fragen:

Wer kennt den Gesuchten und/oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 unter Tel. 4664-173117 entgegen. Per E-Mail: dir1k31@polizei.berlin.de.

