Blaulicht-Blog: Frauen sprechen türkisch - Mann greift sie an

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 14. August.

+++ Diebe flüchten vor Polizei - ein Toter +++

Zwei Männer, die auf einer Baustelle am Flughafen Schönefeld Baumaschinen gestohlen haben, sind in der Nacht zu Mittwoch auf der Flucht vor der Polizei verunglückt. Eine Zivilstreife der Brandenburger Polizei war zunächst auf den Diebstahl auf der Baustelle aufmerksam geworden. Als die Täter mit einem Kleintransporter flüchten wollten, verfolgten die Beamten den Wagen und versuchten, ihn zu stoppen. Der Fahrer raste allerdings zunächst davon. Auf der L400 verlor er allerdings die Kontrolle über das Fahrzeug und raste gegen einen Straßenbaum.

Dann überschlug sich der Wagen und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der Beifahrer starb noch an der Unfallstelle.

+++ Mercedes stößt mit Feuerwehr-Fahrzeug zusammen +++

An dem Mercedes entstand erheblicher Sachschaden

Foto: Thomas Peise

An der Kreuzung Barnetstraße Ecke Lichtenrader Damm in Lichtenrade, ist ein Mercedes mit einem Feuerwehr-Löschfahrzeug zusammengestoßen, das auf Einsatzfahrt war. Der Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut und musste nicht ins Krankenhaus. Es entstand erheblicher Sachschaden an dem Auto. Der Wagen der Feuerwehr wurde kaum beschädigt, auch von der Besatzung wurde niemand verletzt.

+++ Männer stehlen Mann Handy an Imbiss und greifen ihn an +++

Am S-Bahnhof Neukölln wurde ein Mann Opfer eines Übergriffs. Als er gerade an einem Imbiss eine Bestellung aufgab, merkte er, wie ihm jemand sein Handy aus seiner Gürteltasche entwendete. Der Mann versuchte, die Täter zu stellen, die ihn daraufhin angriffen. Es kam zu einer heftigen Rangelei. Die Männer griffen ihn nach ersten Informationen von vor Ort mit einem Stein und einer abgebrochenen Glasflasche an. Auch ein Messer soll gezückt worden sein. Als der Mann seinen Hund auf die Männer losließ, flüchteten mindestens zwei der Angreifer. Ein dritter, deutlich aggressiver, blieb und ging weiter auf den Mann los. Als herbeigerufene Polizisten eintrafen, leistete er massive Gegenwehr. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen. Dabei wurde ein Polizist im Gesicht verletzt. Der Festgenommene wurde anschließend mit einem Streifenwagen zu einem Gefangenentransporter gebracht. Dann wurde er zur Gefangenensammelstelle nach Tempelhof gefahren.

Das Smartphone des bestohlenen Mannes fand ein Radfahrer in der Nähe auf der Fahrbahn der Saalestraße. Es war vollkommen zerstört. Das Opfer erlitt Verletzungen an den Armen und Händen sowie Schürfwunden an Knien und Beinen. Den genauen Tathergang ermittelt die Kriminalpolizei. Wo der Hund des Mannes blieb, war zunächst unklar.