Blaulicht: Eierwürfe auf Polizisten am Kottbusser Tor

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 13. August.

Berlin. +++ Polizisten am Kottbusser Tor mit Eiern beworfen +++

Bei einem nächtlichen Einsatz am Kottbusser Tor in Kreuzberg sind mehrere Polizeibeamte aus einer Wohnung heraus mit Eiern beworfen worden. Die Polizisten waren gegen 2.15 Uhr zu einer Prügelei zwischen zwei Männern alarmiert worden. Als die Beamten mit der Anzeigenaufnahme beschäftigt waren, flogen mehrere Eier in ihre Richtung. Die Hühnerprodukte verfehlen die Polizisten, trafen aber den Einsatzwagen. Den Eierwerfer konnten die Beamten nicht identifizieren.

+++ Kleintransporter in Hellersdorf angezündet +++

In der Nacht zu Dienstag sind in Hellersdorf an zwei verschiedenen Orten Kleintransporter angezündet worden. An der Fercher Straße/Ecke Kyritzer Straße bemerkten Anwohner gegen 1.05 Uhr einen brennenden Transporter und alarmierten die Feuerwehr. Laut Feuerwehrsprecher brannte das Fahrzeug aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde außerdem ein davor geparkter Wagen am Heck beschädigt.

Der zweite Kleintransporter wurde bereits gegen 22.15 Uhr in der Cottbusser Straße in Brand gesetzt. Hier bemerkte eine Anwohnerin die noch recht kleinen Flammen im Heckbereich des Fahrzeuges und löschte diese vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Transporter wurde durch das Feuer stark beschädigt.

In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt jeweils wegen des Verdachts der Brandstiftung. Außerdem wird wegen der örtlichen und zeitlichen Nähe der beiden Brände auch ein Zusammenhang überprüft.