Polizei sucht Autobrandstifter mit Bildern und Video

Die Polizei sucht einen Mann, der in Tempelhof ein Auto angezündet hat. Er könnte sich bei der Tat selbst verletzt haben.

Berlin. Mit Bildern und einem Video sucht die Polizei Berlin nach einem Mann, der ein Auto in Tempelhof angezündet hat. Die Tat ereignete sich demnach am Montag, April 2019, gegen 1.45 Uhr in der Teilestraße.

Die Berliner Polizei sucht diesen Mann

Foto: Polizei Berlin

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der Gesuchte durch eine weitere, bisher unbekannt gebliebene Person mit einem Auto zum Tatort gefahren wurde. Vermutlich handelte es sich dabei um einen Smart. Wie das Video zeigt, könnte sich der Brandstifter bei der Tat verletzt haben. Bei der Tatbegehung trug er wahrscheinlich ein Kleidungsstück mit dem Logo der Firma „Nike“ im Brustbereich.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wem fiel nach dem 7. April 2019 ein Mann auf, der im Gesicht und/oder am Kopf sowie am Oberkörper Verbrennungen oder auch versengte Haare aufwies und dem hier Gesuchten ähnelt?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das erste Brandkommissariat beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten zu den Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-912105 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.