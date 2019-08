Alexanderplatz: Polizei nimmt drei mutmaßliche Angreifer fest

An der Jüdenstraße in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin-Mitte kam es am Sonnabendabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

+++ Drei Personen in der Nähe des Alexanderplatzes festgenommen +++

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben am Sonnabendabend nach einer Körperverletzung in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin-Mitte drei tatverdächtige Personen festgenommen. Sie sollen an der Jüdenstraße mit einem Autofahrer in Streit geraten sein. Bei der Attacke erlitt der Autofahrer Verletzungen an den Armen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Hintergrund der gewalttätigen Auseinandersetzung war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.

+++ Auto brannte in Hohenschönhausen +++

In Berlin-Hohenschönhausen brannte in der Nacht zu Sonntag ein Auto. Die Feuerwehr konnte das Feuer auf einem Parkplatz an der Falkenberger Chaussee rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.