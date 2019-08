In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 10. August.

+++ Pkw brennt vollständig aus +++

Auf einem Parkplatz in der Ladestraße in Zepernick im Landkreis Barnim ist in der Nacht ein Pkw komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das Auto im Schaum nach den Löscharbeiten.

Foto: Thomas Peise

