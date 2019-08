Feuer in Berlin-Hohenschönhausen: Stadtvilla steht in Vollbrand

Berlin. Einsatz für die Berliner Feuerwehr in Hohenschönhausen: An der Helga-Haase-Straße stand am Freitagnachmittag eine Stadtvilla in Vollbrand. Zunächst hatte das Dach in Flammen gestanden, dann kam es zu einer Durchzündung, und der Brand griff auf das gesamte Haus über. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an. Ob es Verletzte gibt, war am Nachmittag zunächst unklar.

Foto: Thomas Peise