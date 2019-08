Blaulicht-Blog: In Berlin zünden Brandstifter erneut Autos an

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 9. August.

+++ Feuer in drei Wohnungen ausgebrochen - ein Toter +++

Bei einem Wohnhausbrand in Oberschöneweide ist am Freitagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Er sei noch vor Ort gestorben, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Er soll starke Verbrennungen erlitten haben. Ein weiterer Mensch sei wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Einsatzkräfte waren zunächst wegen Brandgeruchs in dem Mehrfamilienhaus an der Triniusstraße gerufen worden. Bei Löscharbeiten fanden sie in der dritten Etage einen nicht ansprechbaren Menschen. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er. Bei dem Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehr kontrollierte auch die Zwischendecken, da vermutet wurde, dass der Brand sich bis in den Dachstuhl ausgebreitet haben könnte. Gegen 6 Uhr waren noch 25 Kräfte am Aufräumen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei war ebenfalls vor Ort und ermittelt.

Feuerwehreinsatz in Kreuzberg: Eine Wohnung hat gebrannt.

Foto: Thomas Peise

In einer Wohnung eines Hauses an der Alten Jakobstraße in Kreuzberg brach am späten Donnerstagabend ein Feuer aus. Die Mieterin der Wohnung konnte sich selber in Sicherheit bringen. Auch die anderen Bewohner des Hauses hatten ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird ermittelt.

In einem Hochhaus in Mitte war ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Morris Pudwell

An der Spandauer Straße in Mitte brannte es am Abend in der 17. Etage eines Hochhauses. Die Feuerwehr konnte zügig löschen. Zwei Personen wurden von Rettungssanitätern vor Ort betreut.

+++ Brandstifter zünden erneut Autos an +++

In Marzahn hat ein Kleintransporter gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Foto: Thomas Peise

An der Eisenacher Straße in Marzahn hat in der Nacht zu Freitag ein Kleintransporter gebrannt. Die Plane stand in Flammen. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass auch die Fahrerkabine in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In Neukölln haben Anwohner gegen 19 Uhr Feuerwehr und Polizei gerufen, weil ein Auto an der Dieselstraße brannte. Die Feuerwehr konnte den Wagen schnell löschen und das Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge und einem Baum verhindern. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genauen Umstände. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

+++ Bahnstrecke Hamburg-Berlin wieder frei +++

Die Bahnstrecken von Hamburg nach Berlin und Schwerin nach Rostock sind nach einer Sperrung am späten Donnerstagabend wieder freigegeben worden. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Grund für die Sperrung war ein Notarzteinsatz in Hamburg-Bergedorf. Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet. Während der Komplettsperrung waren die Halte in Büchen, Ludwigslust und Wittenberge entfallen - die umgeleiteten Züge verspäteten sich nach Angaben der Deutschen Bahn um etwa 45 bis 60 Minuten.